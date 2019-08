Weiter Blaualgen in Branitzer See

Im Branitzer See bei Cottbus gibt es noch immer gesundheitsgefährdende Blaualgen. Das habe eine Untersuchung von Wasserproben ergeben, wie eine Sprecherin der Stadtverwaltung Cottbus am Dienstag (6. August 2019) mitteilte.

Am See seien Warnschilder aufgestellt, die auf die Belastung hinweisen. Insgesamt seien sechs verschiedene Algenarten nachgewiesen worden, wobei eine Art als stark toxinbildend gelte. Aus Vorsorgegründen warnt die Stadtverwaltung davor, im See zu baden. Besonders Kinder und Kleinkinder sollten weder ins Wasser gehen noch am Ufer spielen.