Auch sorbische Trachten beim Trachtentreffen

Tausende sorbische Frauen tragen Tracht - nicht im Alltag, aber zu besonderen Anlässen. Die Tradition sei in vielen Familien lebendig, sagt Milena Stock, die die sorbische Kulturinformation Lodka in Cottbus leitet. Dabei hat jedes Dorf seine eigene Tracht und Kleiderordnung. Viele davon sind beim Deutschen Trachtenfest von Freitag bis Sonntag in Lübben im Spreewald zu sehen.