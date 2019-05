Erstes Storchenbaby in Rühstädt geschlüpft

In Brandenburg hat das erste Storchenbaby der Saison seinen Schnabel aus dem Nest gestreckt.

Mindestens ein Jungtier sei am Sonntag vor einer Woche (5. Mai) geschlüpft, sagte ein Mitarbeiter des Nabu-Besucherzentrums Rühstädt (Prignitz) am Mittwoch, den 15. Mai 2019. Demnach sind derzeit 26 der 40 Storchennester besetzt. Die Störche seien «fleißig am Brüten», ergänzte eine Mitarbeiterin. Im Storchendorf Linum (Ostprignitz-Ruppin) sind nach Nabu-Angaben noch keine Jungtiere geschlüpft. Auch im Storchenzentrum Vetschau wartet man demnach noch auf den ersten Nachwuchs des Jahres.