Campingbranche boomt in Brandenburg

Camping wird in Brandenburg immer beliebter. Entsprechend positiv blickt die Branche auf die zurückliegende und kommende Saison, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Laut der Sprecherin des Bundesverbands der Campingwirtschaft in Brandenburg, Manuela von Schroedel-Siemau, würden die Plätze ihr Angebot ständig erweitern und die Qualität ausbauen. Das locke immer mehr Gäste an. Fast 1,3 Millionen Übernachtungen wurden im vergangenen Jahr auf märkischen Campingplätzen gezählt, wie es von der Tourismus Marketing Brandenburg (TMB) heißt. Größtes Problem der Branche ist dem Verband zufolge, qualifiziertes Personal zu finden und es über die Saison hinaus einzustellen.

