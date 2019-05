Brandenburgs Campingplätze starten gut in die Saison

Urlaub im Zelt kommt langsam wieder in Mode, doch das allein lockt nicht genug Gäste auf Brandenburgs Campingplätze. Die Branche wartet deshalb mit Ferienhäusern in Weinfässern oder mietbaren Wohnmobilen auf.

Potsdam (dpa/bb) - Camping erfreut sich in Brandenburg wachsender Beliebtheit. Entsprechend positiv blickt die Branche auf die zurückliegende und kommende Saison. «Camping ist eine ernstzunehmende Urlaubsform geworden und lässt sich längst nicht mehr auf Übernachtung auf dem Campingplatz reduzieren«, sagte die Sprecherin des Bundesverbands der Campingwirtschaft in Brandenburg, Manuela von Schroedel-Siemau der Deutschen Presse-Agentur. Das breitere Angebot locke entsprechend immer mehr Gäste.

Weil die Branche stark wetterabhängig ist, versuchen die Platzbetreiber mit zusätzlichen Ideen zu punkten. «Es ist das Gesamtpaket der Angebote, das Camping in Brandenburg so erfolgreich macht», sagt Manuela von Schroedel-Siemau. Es sei vom klassischen Zeltplatz bis hin zur Fünf-Sterne-Ferienhausanlage fast alles zu finden. Urlauber brauchten noch nicht mal eine eigene Campingausrüstung, denn vielerorts stünden Wohnwagen oder Mobilheime zur Verfügung.

Viele Plätze investieren in Qualität und Angebotsvielfalt. Der «Königliche Campingplatz Sanssouci» in Potsdam hat beispielsweise in den vergangenen Jahren seine Sanitäranlagen renoviert und ausgebaut. «Das A und O ist die Sauberkeit», sagt Campingplatz-Marketingmitarbeiterin Annika Sommerfeld. Gäste nutzten sowohl Stellplätze für Wohnmobile, als auch Ferienhäuschen, die auf dem Platz originellerweise in großen Weinfässern untergebracht sind. «Was wir auch feststellen ist, dass das Zelt eine Renaissance erlebt», berichtet Sommerfeld.