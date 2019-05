Strandbad Wandlitz bleibt geschlossen

Wegen der Suche nach Kriegsmunition bleibt das Strandbad in Wandlitz (Barnim) weiter geschlossen. Das teilte die Gemeinde am Freitag, den 10. Mai 2019 mit.

Badegast entdeckte Munition beim Schnorcheln

Derzeit suchten zwei Tauchteams im See nach Kampfmitteln. Zudem wurde am Donnerstag ein Boot der Polizei mit Sonartechnik eingesetzt, um den Gewässergrund im südlichen Teil des Sees zu untersuchen. Ein Badegast hatte im vergangenen Sommer beim Schnorcheln Munition am Seegrund entdeckt. Daraufhin hatte der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Brandenburger Polizei begonnen, explosive Hinterlassenschaften zu suchen und zu bergen.