Lausitz: Gelungener Saisonauftakt mit vielen Touristen

Des einen Leid ist des anderen Freud: So werten Lausitzer Bauern und Katastrophenschützer das schöne Wetter dieser Tage ganz anders als die für Tourismus Zuständigen.

«Dadurch, dass wir uns als ganzjährige Urlaubsregion etabliert haben, können wir auf das Wetter auch flexibel reagieren», sagte die Sprecherin des Tourismusverbandes Spreewald, Jenny Ruben, in Vetschau. Zahlreiche Paddler seien in beliebten Orten wie Lübben, Lübbenau und Lehde unterwegs. Auch für die kommenden Tage rechnet Ruben mit gut gebuchten Unterkünften, etwa wegen des Spreewaldmarathons oder des Deutschen Trachtenfestes.

Auch der Tourismusverband Lausitzer Seenland zeigte sich mit dem Saisonauftakt zufrieden, wobei das lange Osterwochenende und die Schulferien in Berlin und Brandenburg mithalfen. «Die Radwege rund um unsere Seen locken viele Besucher. Vor allem aus Sachsen kommen die Gäste», berichtete Verbandssprecherin Katja Wersch. Der Verband verzeichnete im vergangenen Jahr rund 790 000 Übernachtungen und damit einen Zuwachs von 5,2 Prozent im Vergleich zu 2017. Wersch: «Wir sind zuversichtlich, dass das in diesem Jahr ähnlich gut aussieht.»

Zu einer Dauerattraktion entwickeln sich ihr zufolge schwimmende Ferienhäuser auf den Tagebauseen an der Grenze zu Sachsen. Am Geierswalder See und auch am Bärwalder See könnten sie teilweise schon gemietet werden.