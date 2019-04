900 Künstler beteiligen sich an «Tag der offenen Ateliers»

Hunderte Künstler machen am ersten Mai-Wochenende (4. und 5. Mai 2019) in Brandenburg beim «Tag der offenen Ateliers» mit.

Bereits zum 21. Mal präsentieren sie an 750 Ausstellungsorten ihre Arbeit und geben Einblicke in den Entstehungsprozess eines Kunstwerkes, sagte Brigitte Faber-Schmidt, Geschäftsführerin der Kulturverwaltungen im Land Brandenburg (AKK) am Dienstag, den 23. April 2019 in Potsdam. Bis auf Frankfurt/Oder und Brandenburg/Havel seien alle Landkreise und kreisfreien Städte dabei.