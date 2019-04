13.000 Hektar Sielmanns Naturlandschaften

In der Tangershofer Heide in Norden Brandenburgs an der Müritzer Seenplatte ist ausreichend Lebensraum für Schreiadler, Wanderfalke oder Biber. Das Gebiet Groß Schauener See (Dahme-Spreewald) ist die Heimat des Fischadlers. Im einstigen «Bombodrom», einem Truppenübungsplatz in Ostprignitz-Ruppin, entwickelt sich die Naturlandschaft Kyritz-Ruppiner Heide . Für Naturinteressierte werden nach und nach Wege von Munition geräumt, damit das Gelände erkundet werden kann.