Strandbad Wandlitz verschiebt Saisonstart

Die für den 1. Mai geplante Saisoneröffnung im Strandbad Wandlitzsee (Barnim) muss wegen andauernder Arbeiten zur Kampfmittelsuche auf unbestimmte Zeit verschoben werden.

Nach Munitionsfunden bei stichprobenartigen Untersuchungen Mitte März habe ein Tauchteam Anfang April im Strandbad mit der Suche nach weiterer Munition begonnen, teilte die Gemeindeverwaltung Wandlitz am Donnerstag, den 18. April 2019 mit. Diese Arbeiten sollen nach Ostern mit weiteren Tauchern fortgesetzt werden. Ein Datum für eine mögliche Saisoneröffnung konnte die Verwaltung zunächst nicht nennen.

Nachdem ein Badegast im vergangenen Sommer beim Schnorcheln Munition am Seegrund entdeckt hatte, hatte der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Brandenburger Polizei begonnen, explosive Hinterlassenschaften zu suchen und zu bergen. Zunächst war ein 2600 Quadratmeter großer Abschnitt südlich des Wandlitzer Strandbades abgesucht worden.

Speziell ausgebildete Taucher hatten fast 100 Kilogramm Kriegsschrott aus dem mehr zwei Quadratkilometer großen Gewässer nördlich von Berlin geholt. Dazu zählten Granaten, Patronen, Zünder und Waffenteile. 20 Granaten waren direkt im See gesprengt worden, weil ein Abtransport wegen maroder Zünder zu gefährlich erschien.

© picture-alliance/ ZB

