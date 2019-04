Howard Carpendale eröffnet 140. Baumblütenfest in Werder

Das Baumblütenfest in Werder/Havel (Landkreis Potsdam-Mittelparkt) startet in diesem Jahr mit Schlagerikone Howard Carpendale. Der Sänger ist Stargast beim Eröffnungsball am 26. April im Ballsaal der Bismarckhöhe, teilte die Stadt am Freitag mit. Die Karten für das Konzert seien bereits vergriffen.

© dpa

Das traditionelle Frühlingfest geht bis zum 5. Mai. Am 27. April ist ab 13.00 Uhr der traditionelle Festumzug geplant, an dem Vereine, Schulen und öffentliche Einrichtungen teilnehmen. Die Festmeile, auf der 340 Händler vertreten sind, wird an dem Tag um 14.00 Uhr eröffnet. Außerhalb der Stadt laden die Obstbauern auf ihre Plantagen.

Im vergangenen Jahr kamen Hunderttausende Besucher zu dem zwei Wochen dauernden Fest, das 1879 zum ersten Mal stattfand.