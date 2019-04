Flutung von Tagebau Cottbus-Nord startet

Am ehemaligen Tagebau Cottbus-Nord wird heute das Wasser aufgedreht: Durch die Flutung der riesigen Grube soll der sogenannte Ostsee entstehen.

Nach Angaben des Energieunternehmens Leag als Betreiber soll dafür Wasser aus der Spree über den Hammergraben in das Tagebauloch fließen - insgesamt rund 45 Millionen Kubikmeter jährlich. Bei der Flutung ist auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) dabei. Der riesige künstliche See wird den Angaben zufolge eine Wasserfläche von knapp 19 Quadratkilometer haben. Demnach wird der Ostsee größer als Schwieloch- und Scharmützelsee - und gut zweieinhalb Mal so groß wie der Große Müggelsee. Im Jahr 2025 wird das Wasser nach Angaben der Leag die notwendige Mindesthöhe von 2,70 Meter in der Mitte des Sees erreicht haben.