Frühlingswetter: Landesgartenschau vor dem Start

Flächenmäßig ist Wittstock/Dosse größer als Köln. Mit der Landesgartenschau, die nächste Woche unter dem Motto «Rundum schöne Aussichten» beginnt, will die Stadt auch touristisch an Größe gewinnen. 300 000 Besucher werden erhofft.

Potsdam (dpa/bb) - Osterglocke und Tulpe zeigen schon ihre Farbenpracht: Bis zur Eröffnung der Landesgartenschau in Wittstock/Dosse (Ostprignitz-Ruppin) am 18. April sollen die meisten Blumen auf dem rund 13 Hektar großen Areal in voller Blüte stehen. «Die 13 ist eine Glückszahl für Wittstock», sagte Jörg Vogelsänger (SPD)am Montag auf einer Pressekonferenz in Potsdam. Die Aufbauarbeiten seien so gut wie abgeschlossen, ergänzte Laga-Geschäftsführer Christian Hernjokl. «Es ist schon jetzt ein tolles Bild.» Anders als bei der letzten Landesgartenschau in Prenzlau vor sechs Jahren sei der Frühling pünktlich angekommen.