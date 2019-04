Kahnsaison im Spreewald hat begonnen

Mit der symbolischen Rudelübergabe und dem Anstaken haben die Kahnfährleute im Spreewald die Saison eröffnet.

In Begleitung von Frauen in niedersorbischen Festtagstrachten wurde damit bei Sonnenschein und warmen Temperaturen am Samstag in Lübbenau der Startschuss für den Sommerfahrplan gegeben. Die Kähne fahren bis Ende Oktober mehrmals täglich. «Wir hoffen, dass wir wieder die hohen Gästezahlen des vergangenen Jahres erreichen», sagte der Vize-Geschäftsführer des Tourismusverbands Lübbenau, Daniel Schmidgunst, der Deutschen Presse-Agentur. Insbesondere wegen der langen Kahnsaison mit warmen Temperaturen bis tief in den Herbst sei 2018 die Zahl der Übernachtungen gegenüber dem Vorjahr um rund zehn Prozent auf 400.000 gestiegen.