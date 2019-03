Mehr Touristen kommen ins Lausitzer Seenland

Die Zahl der Urlauber im Lausitzer Seenland ist im vergangenen Jahr leicht gestiegen.

Der Tourismusverband verzeichnete nach eigenen Angaben im Jahr 2018 ein Plus von 5,2 Prozent bei Übernachtungen. In den vergangenen sieben Jahren sei das sogar ein Zuwachs von insgesamt 34 Prozent. Vor allem immer mehr tschechische Gäste kämen in die Region, sagte der stellvertretende Vorstandschef des Tourismusverbandes Lausitzer Seenland, Siegurd Heinze, am Dienstag (26. März 2019) in Größräschen. Im Vergleich zu 2017 machten 7000 Gäste mehr Urlaub in der Region.