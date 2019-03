Erster Storch im Spreewald angekommen

Pünktlich zum meteorologischen Frühlingsanfang am 1. März wurde er in Klein Radden, einem Ortsteil von Lübbenau (Oberspreewald-Lausitz), gesichtet.

«Der Storch ist doch sehr zeitig in der Brutheimat, im Allgemeinen erwarten wir die Störche erst Ende März», sagte Bernd Elsner, Geschäftsführer des NABU Regionalverbandes Calau, am Mittwoch (6. März 2019). Er vermutet, dass es seit Jahren ein und derselbe Storch ist, der so früh zurückkommt. «Die Bedingungen für ihn sind gut bei uns, er findet schon die Nahrung, die er braucht.»