«Müritz rundum»-Projekt wird nach Süden und Osten erweitert

Einmal Kurtaxe bezahlen und den ganzen Urlaub gratis Bus, Schiff und Bahn nutzen? An der Müritz ist ein solches Nahverkehrskonzept mit Erfolg gestartet. 2019 soll das Projekt bis nach Wittstock in Brandenburg ausgedehnt werden.

Waren/Wittstock (dpa) - Das über Kurkarten finanzierte Nahverkehrskonzept «Müritz rundum» wird nach Süden und Osten ausgedehnt. Besitzer einer Gästekarte dürfen von Mitte April bis Oktober auch kostenfrei von der Müritz in Mecklenburg-Vorpommern zur Brandenburger Landesgartenschau nach Wittstock/Dosse fahren, wie ein Sprecher der städtischen Wirtschaftsförderung in Waren am Mittwoch erklärte. Außerdem sollen Nutzer dieses Tickets im Juli 2019 kostenlos von Waren in das knapp 50 Kilometer entfernte Neubrandenburg fahren, der mit 65 000 Einwohnern größten Stadt an der Seenplatte. Start für die zweite Hauptsaison des «Rundum-Tickets» ist am 1. April.