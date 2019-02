Die Störche kehren zurück

Noch ist der Frühling offiziell nicht da - aber ein zurückgekehrter Storch ist in Brandenburg schon gesichtet worden.

Wie der Verband Naturfreunde Deutschlands am Samstag (16. Februar 2019) mitteilte, wurde eines der Tiere in Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland) gesehen. «Kurtchen Rotschnabel», wie er von ihnen genannt wird, sei in fast jedem Jahr der erste Rückkehrer und treffe stets Ende Februar oder Anfang März ein, sagte der Vorsitzende der Ortsgruppe Oberbarnim-Oderland, Bernd Müller.