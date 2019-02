Termin für Eröffnung der Spargelsaison 2019 steht fest

Schon bald ist wieder Zeit für Beelitzer Spargel: Am 11. April soll die Saison eröffnet werden - vorausgesetzt das Wetter spielt weiter mit.

Früher als in den Jahren zuvor bereiteten diesmal die Landwirte die Flächen vor, sagte Jürgen Jakobs, Vorsitzender des Vereins Beelitzer Spargel und Geschäftsführer von Jakobs Spargelhöfen in Beelitz im Landkreis Potsdam-Mittelmark, am Freitag (15. Februar 2019) auf Anfrage.