Jubiläumsjahr zum 200. Geburtstag von Fontane geht zu Ende

Heute (12. Dezember 2019) wollen die Organisatoren in Potsdam darüber informieren, welche Auswirkungen das Themenjahr auf Tourismus und Wissenschaft hatte. Das Fontane-Jahr war offiziell am 30. März gestartet und endet an seinem Geburtstag am 30. Dezember. Zu seinen Ehren gab es Ausstellungen, Lesungen, Kunstaktionen, Konzerte und wissenschaftliche Kongresse.