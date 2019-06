Fontane über die Schulter schauen

Zum 200. Geburtstag Theodor Fontanes (1819-1898) können Interessierte dem Schriftsteller bei der Arbeit an den «Wanderungen durch die Mark Brandenburg» über die Schulter schauen.

In der Ausstellung «fontane.200/Brandenburg - Bilder und Geschichten» im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte werden in Potsdam von Freitag an Originale aus dem Besitz Fontanes und zur Entstehung seines Werks gezeigt. So werden etwa seine Notizbücher zu sehen sein, ebenso wie Manuskripte und Gegenstände zu den Geschichten des aus dem märkischen Neuruppin stammenden Schriftstellers. Die Schau läuft bis zum 30. Dezember.