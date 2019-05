Fontane-Literaturpreis geht an Peggy Mädler

«In literarischer Perfektion beschreibt sie Land und Leute, ihre Seele und ihre Sehnsüchte, ihre Prägungen und ihr Scheitern - ganz in der Tradition Theodor Fontanes», heißt es in der Jurybegründung. Der Roman spielt unter anderem im brandenburgischen Kirchmöser. Der Preis soll am 31. Mai bei der Eröffnung der Fontane-Festspiele in Neuruppin überreicht werden, teilten Stadt und Land am Mittwoch,den 8. Mai 2019 mit.