Schau zum 200. Geburtstag Fontanes eröffnet

In Neuruppin wird ab Samstag mit einer großen Schau der Schriftsteller, Autor und Journalist Theodor Fontane (1819-1898) zu seinem 200. Geburtstag geehrt.

Seine Sprache und seine Kunst, Worte zu erfinden, bildeten dabei den roten Faden, sagte Kuratorin Heike Gfrereis am Freitag (29. März 2019). Besucher könnten Anteil daran nehmen, wie Fontanes Texte und Romane («Effi Briest») entstanden. «Aus heutiger Sicht ist er keineswegs altmodisch», sagte sie. In die heutige Zeit führe unter anderem die Untersuchung der von ihm häufig verwendeten Worte. In «Effi Briest» sei dies beispielsweise «Zeit». Einen Blick auf seine Gedanken gewähren die 67 Notizbücher. Zur Eröffnung der Schau und des Fontane-Jahres wird am Samstag Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet.