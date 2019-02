Senftenberg: Eisenbahntheater inszeniert Erlebnisse von Fontane im Krieg

Das Eisenbahntheater «Das Letzte Kleinod» inszeniert zum 200. Geburtstag des Autors Theodor Fontane ein Stück über dessen Erlebnisse im Deutsch-Französischen Krieg.

«Souvenir 1870» wird im theatereigenen Zug aufgeführt, der dafür im Sommer auf Reise geht, wie die Gruppe am 28. Dezember 2019 mitteilte. Für die Gastspiele macht der Zug in Bahnhöfen in Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt Halt. Premiere ist am 3. August im brandenburgischen Senftenberg. In Niedersachsen werden Vorstellungen in Celle, Worpswede und Schiffdorf angeboten.