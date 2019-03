Leitausstellung fontane.200/Autor

Die zentrale Ausstellung zum Fontanejubiläum im Museum Neuruppin zeigt Fontane als Wortsampler, Schreibdenker und Textprogrammierer.

Die Ausstellung "fontane.200/autor" im Museum Neuruppin geht u.a. den Fragen nach, woher Fontane seine Ideen hatte, wie er seinen Figuren erfand und warum manche Dinge in Fontanes Romanen immer wieder auftauchen. In der Ausstellung können die Besucher das literarische Werk des Schriftstellers auf unterhaltsame Weise entdecken.

Tipp: Öffentliche Druckerwerkstatt am Sonntag

An den meisten Sonntagen im Ausstellungszeitraum gibt es zwischen 11 und 13 Uhr eine offene Druckerwerkstatt, bei der ein gelernter Buchdrucker die Besucher in die Geheimnisse des Letterndrucks einweiht. Öffentliche Führungen durch die Ausstellung werden am Donnerstag um 16 Uhr und am Sonntag um 14 Uhr angeboten.