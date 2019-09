Theodor Fontane und Berlin

Theodor Fontane, einer der bedeutensten deutschen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, verbrachte rund sechs Jahrzehnte in Berlin und erlebte die stürmische Entwicklung der Stadt zu jener Zeit hautnah mit. Seine Berliner Jahre inspirierten den Autor zu seinen berühmtesten Werken wie »Effi Briest«, »Frau Jenny Treibel» oder »Der Stechlin«.

Bereits mit 13 Jahren zog Theodor Fontane nach Berlin, um an der Gewerbeschule wie sein Vater eine Ausbildung zum Apotheker zu machen. Bald widmete er sich aber dem Schreiben und engagierte sich in literarischen Zirkeln wie dem berühmten Berliner »Tunnel über der Spree«. Der Zeitkritiker Fontane verfasste gesellschaftskritische und politische Schriften und arbeitete als Journalist in Berlin und London. Er unterstützte die Deutsche Revolution und nahm als einer der Freiheitskämpfer von 1848/49 an den Straßenschlachten in Berlin teil.

Fontanes Berliner Romane als Spiegel der Zeit

Fontanes bekannteste Romane spielen an Schauplätzen in Berlin und spiegeln das Leben und den gesellschaftlichen Wandel der Stadt während der Revolution und Gründerjahre wieder. Zu seinem breiten schriftstellerischen Spektrum gehörten aber auch Reiseberichte wie die »Wanderungen durch die Mark Brandenburg«. Für sein literarisches Schaffen erhielt Fontane die Ehrendoktorwürde der Philosophischen Fakultät der Berliner Uni. Im Jahr 1898 starb Fontane an Gehirnanämie in seiner Berliner Wohnung und wurde in einem Ehrengrab auf dem Friedhof II der Französischen Gemeinde in Mitte beigesetzt.