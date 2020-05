Einst ein Truppenübungsplatz, ist die Lieberoser Heide heute ein Paradies für seltene Vögel, Schmetterlinge und Libellen. Und mittendrin liegt die größte Wüste Deutschlands.

Die Lieberoser Heide liegt rund 20 Kilometer nördlich von Cottbus in der Niederlausitz. Wo heute auf 25.000 Hektar Kiefern, Heidekraut und Trockengräser in aller Stille in der Landschaft liegen, war lange Zeit ein Truppenübungsgelände. Im Jahr 1994 wurde die Fläche von der Bundeswehr an das Land Brandenburg übertragen. Heute sind Teile der Lieberoser Heide Naturschutzgebiet, Fauna-Flora-Habitat oder Europäisches Vogelschutzgebiet. Die Artenvielfalt ist enorm.