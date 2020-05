Barnim ist der Naturpark Brandenburgs, der Berlin am nächsten liegt. Damit ist er der perfekte Rückzugsort für gestresste Großstadtbewohner.

Blick auf das Barnim Panorama in Wandlitz, dem Sitz der Verwaltung des Naturparks.

Ufer des Liepnitzsees in Brandenburg. Das Gewässer liegt im Naturpark Barnim.

Der Naturpark Barnim liegt im Norden Berlins. Er ist etwa 750 Quadratkilometer groß. Ein kleiner Teil der Fläche ragt in die nördlichen Berliner Stadtbezirke Pankow und Reinickendorf hinein.

Der Naturpark Barnim ist ein Grenzfall: Er ist das einzige gemeinsame Schutzgebiet der Bundesländer Berlin und Brandenburg und der einzige Naturpark mit direktem S-Bahn-Anschluss. Mehr als die Hälfte des Gebiets sind mit Wald bedeckt. Typisch für den Park sind die Sölle: kleine, oftmals kreisrunde Teiche und Seen, in denen bedrohte Tierarten leben wie der der Eisvogel, die Gebirgsstelze, der Moorfrosch und die Knoblauchkröte.

Der Naturpark Barnim kann bequem zu Fuß oder mit dem Rad erkundet werden. Möglichkeit dazu bieten die Radfernwege Berlin-Kopenhagen und Berlin-Usedom, Rundwege um kleinere Seen sowie zahlreiche Wanderrouten. Beliebt sind beispielsweise der Rundweg um den Liepnitzsee (9,5 Kilometer) und die Rundwanderung durch das Biesenthaler Becken (12 Kilometer). Bootsverleihe, Fahrgastschiffe und Badestrände machen das Wasser erlebbar.

Sehenswerte Orte im Naturpark Barnim

Am Rand des Naturparks liegen die Städte Oranienburg und Bernau. Bernau war im Mittelalter für seine Braukunst berühmt. Noch heute erinnern die alte, fast vollständig erhaltene Stadtmauer, das Steintor, das Kantorhaus und das "Henkerhaus" an diese Zeit. Schloss Oranienburg ist die älteste barocke Schlossanlage in Brandenburg. Es wurde 1651 für Louise Henriette von Oranien, die erste Gemahlin des Großen Kurfürsten erbaut.