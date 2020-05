Heiligengrabe mit Kloster Stift

Die Geschichte des Prignitzer Ortes Heiligengrabe ist eng mit dem Kloster Stift verbunden, der besterhaltenen Klosteranlage in ganz Brandenburg.

Fahrradfahrer am Kloster Stift beim sommerlichen Ausflug

Dorfkirche Jabel und Aussichtsturm Blumenthal

Neben der Klosteranlage sind auch die Dorfkirche im Ortsteil Jabel und der Aussichtsturm im Ortsteil Blumenthal einen Besuch wert. Die Jabeler Dorfkirche aus dem Jahr 1803 ist vor allem für die bemerkenswerte Bohlenbinderkonstruktion bekannt. Die Kirchenglocke stammt aus dem Mittelalter. Der Aussichtsturm Blumenthal ist der höchste Holzaussichtsturm in Deutschland und kann an sieben Tagen in der Woche besichtigt werden.