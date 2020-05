Die Plattenburg in der Prignitz ist die größte noch erhaltene Wasserburg in Norddeutschland.

Die Plattenburg in der Prignitz.

Die Plattenburg in der Prignitz (Brandenburg) ist die älteste erhaltene Wasserburg Norddeutschlands. Im Jahr 1319 wurde sie erste Mal urkundlich erwähnt.

Erstrahlt in neuem Glanz: Die Plattenburg wurde von 1995 bis 2002 aufwendig renoviert.

Die Plattenburg wurde im Jahre 1319 erstmals urkundlich erwähnt und war in den folgenden 250 Jahren fest in bischöflicher Hand. Von 1560 bis zum Ende des 2. Weltkrieges wechselte die Plattenburg in den Besitz des Adelsgeschlechts derer von Saldern. Nach der Enteignung der Familie im Jahre 1945 diente die Burg zunächst als Wohnort für Flüchtlinge, später dann als Ferienlager der Deutschen Reichsbahn.