Bad Wilsnack ist ein kleiner Kurort mit langer Geschichte. Einst kamen die Menschen wegen der Wunderblutkirche, heute suchen sie Heilung in warmen Wassern.

Wunderblutkirche in Bad Wilsnack in der Prignitz (Brandenburg)

Straße in Bad Wilsnack in der Prignitz (Brandenburg)

© Antje Kraschinski/Berlinonline

Wunderblutkirche in Bad Wilsnack

Die imposante Kirche in Bad Wilsnack ist eine spätgotische Backsteinhalle in klassischer Kreuzform, mit farbenprächtigen Chorfenstern, Wunderblutschrein, Kanzel, Orgel, Holzplastiken und Sandsteinfiguren. Die alte Dorfkirche wurde am 16. August 1383 durch den Ritter Heinrich von Bülow in Brand gesteckt. Der Pfarrer Johannes Kabuz fand drei unversehrt gebliebene Hostien auf denen er rote Blutstropfen- das Blut aus den Wunden Christi"- "Wunderblut"- sah. Das so geschaffene Wilsnacker Hostienwunder brachte fortan viele Jahre lang Wallfahrer aus Böhmen, Ungarn, Polen, Skandinavien und anderen Ländern in den kleinen Ort. Erst 1552, als der evangelische Prädikant Joachim Ellefeld die Hostien verbrannt hatte, nahmen die Wallfahrten ein Ende.