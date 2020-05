Die Gänsetour führt von Wittenberge nach Meyenburg an Gutshäusern, Schlössern und Kirchen vorbei und folgt den Spuren der Familie Gans zu Putlitz.

Der Name "Gänsetour" bezieht sich auf die Geschichte der Edlen Herrn Gans zu Putlitz. Die Geschichte der Familie beginnt im 10. Jahrhundert mit der Eroberung, Erschließung und Christianisierung der Prignitzer Gebiete. Viele Städte, Herrenhäuser, Burgen und Kirchenbauten in dieser Region gehen auf das alte Adelsgeschlecht zurück.

Gänsetour: Streckenverlauf ab Wittenberge

Die Gänsetour startet an der "Alten Burg" in Wittenberge und folgt dem Verlauf der Stepenitz. Sie führt zunächst zum Barockschloss Wolfshagen, einem märkisches Gutshaus der Familie, das heute ein Museum für adlige Wohnkultur und Gutsgeschichte beherbergt. Weiter geht es zum Klosterstift Marienfließ, dem ältesten Zisterziensernonnenkloster der Prignitz. Den kulturhistorischen Abschluss bildet das Schloss Meyenburg, in dem heute ein Modemuseum mit großer Modesammlung, das Schlossmuseum und eine Bibliothek besichtigt werden können.