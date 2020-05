Die Märkische Schlössertour durchs Oderland ist wie eine Zeitreise: Zahlreiche prächtige Herrenhäuser und Schlösser präsentieren sich auf engstem Raum.

An der Strecke der 197 Kilometer langen Märkischen Schlössertour liegen elf kulturhistorisch interessante Schlösser und Herrenhäuser. Passiert werden u.a. Schloss Steinhöfel, Schloss Groß Rietz, Schloss Alt Madlitz, Schloss Gusow, Schloss Wulkow und Schloss Neuhardenberg. Auch die Burg Beeskow und die Gutsanlage in Falkenhagen sowie das Schloss Trebnitz liegen am Weg.