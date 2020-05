Der fast 280 Kilometer lange Rundweg führt durch zwei Naturparks im Südosten Brandenburgs: den Naturpark Dahme-Heideseen und das Schlaubetal.

Streckenbeschaffenheit und Markierung

Radfahrer können z.B. in Fürstenwalde, Müllrose, Eisenhüttenstadt, Neuzelle, Beeskow, Storkow oder Erkner gleich an der Berliner Stadtgrenze in die Oder-Spree-Tour einsteigen. Die Strecke führt über ausgebaute, asphaltierte Radwege, einige kurze Abschnitte über Waldwege. Das Wegstreckenzeichen zeigt eine Naturpark-Eule auf gelbem Grund.