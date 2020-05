Borgsdorf und Birkenwerder - Durch das Briesetal (6-12 km)

Diese Tour führt durch die reizvolle Natur entlang des Flüsschens Briese durch das Briesetal.

Vom S-Bahnhof Borgsdorf wandern Sie am »Landgasthaus Borgsdorf« vorbei. Am Ortsausgang folgen Sie dem Hinweisschild ins Briesetal. Eine reizvolle, viel gestaltete Natur entlang des Flüsschens Briese macht einen Ausflug zu jeder Jahreszeit zum Erlebnis. Wer sich mit den Besonderheiten der Pflanzen- und Tierwelt im Briesetal vertraut machen möchte, kann dieses werktags (ganzjährig) und sonntags (in der Saison) in der »Waldschule Briesetal e.V.« tun. Außerdem können Sie im »Waldimbiss Briesekrug« Freitag bis Sonntag eine Rast einlegen.