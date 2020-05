Oranienburg - Wanderung um den Lehnitzsee (7,5 km)

Der Lehnitzsee ist die "Badewanne" Oranienburgs. Mit seinen 2,3 Kilometern Länge und bis zu 450 Metern Breite ist er auch dem Ansturm vieler Badelustiger aus Berlin gewachsen.

Um den Lehnitzsee: Streckenverlauf

Vom S-Bahnhof links am Bahndamm entlang ist der See nach kurzem Weg, an der T.U.R.M. ErlebnisCity vorbei, zu erreichen.



Sie folgen dem Ufer, kommen am Bootshaus & Eiscafé Dietrich vorbei, stoßen auf Badestellen, teilen sich mit Fahrradfreunden (Radweg Berlin-Kopenhagen) den Weg und gelangen am nördlichen Ende zur imposanten Lehnitzschleuse.



Hier überwinden die Schiffe einen Höhenunterschied von 6 m. Weiter geht es auf der anderen Seite des Sees durch den Wald in Richtung Lehnitz. Literaturinteressierte können werktags die Friedrich-Wolf-Gedenkstätte besuchen. Vom S-Bahnhof Lehnitz treten Sie die Heimreise an.