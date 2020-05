In Potsdam kreuzen sich gleich zwei der zwölf vorhandenen Europawanderwege. Der eine führt von Nord nach Süd durch die Mark, der andere von West nach Ost.

Die brandenburgischen Teilabschnitte der beiden Europawanderwege E10 und E11 bieten viele Kontraste. Wandert man zunächst durch wald- und wasserreiche Landschaften, so findet man sich kurze Zeit später in den Städten Potsdam bzw. Berlin wieder.

Auf dem Europawanderweg E10 durch Brandenburg

Der Europawanderweg E10 durchquert das Land Brandenburg auf einer Länge von etwa 430 Kilometern von Nord nach Süd und verbindet Strasen an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern mit Bad Muskau an der Grenze zu Sachsen. Wer will, kann z.B. aber auch nur von Werder bis nach Lübben im Spreewald oder eine noch kürzere Strecke wandern. Der Brandenburger Abschnitt des E10 kann in insgesamt 20 Teilabschnitte unterschiedlicher Länge unterteilt werden.