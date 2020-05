Peitzer Teiche

Die Fischteiche in Peitz zählen zu den größten künstlichen Teichanlagen in Europa. Sie wurden im 16. Jahrhundert künstlich angelegt und werden bis heute genutzt.

Bekannt ist der Ort Peitz vor allem für die Fischzucht. Jedes Jahr werden in den Peitzer Fischteichen weit über 500 Tonnen Peitzer Spiegelkarpfen aufgezogen und gefischt. Aber auch Hecht, Wels, Zander und Barsch landen an den Angeln und in den Netzen. Zu den Höhepunkten in Peitz gehören das große Fischerfest im August und das traditionelle Abfischen im Oktober mit tausenden Besuchern.