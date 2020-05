Der gut 500 Kilometer lange Fernradweg führt Radfahrer auf eine Entdeckungsreise durch mehr als 150 Jahre Braunkohlegeschichte.

Die Niederlausitzer Bergbautour bietet eine Mischung aus Industriekultur, malerischen Orten, imposanten Tagebauen und neuen Landschaften. Sie führt vorbei am Fürst-Pückler-Park in Cottbus, an der alten Tuchmacherstadt Forst mit ihrem Rosengarten, dem Besucherbergwerk F60 und dem Senftenberger See.