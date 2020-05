Babelsberg - Die Villenkolonie Neu Babelsberg (Tour)

Diese Tour führt zu prächtigen Villen ehemaliger Leinwandstars und reicher Berliner in der Villenkolonie Babelsberg.

In der historischen Truman-Villa in Potsdam wohnte US-Präsident Harry S. Truman während der Potsdamer Konferenz vom 15. Juli bis 2. August 1945.

Vom S-Bahnhof Griebnitzsee gelangt man durch die Rudolf-Breitscheid-Straße zur Villenkolonie Neu-Babelsberg. Sie erstreckt sich bis zum Park Babelsberg. Ende des 19. Jahrhunderts siedelten sich hier einige wohlhabende Berliner an. Später kamen Leinwandstars der nahegelegenen Ufa-Studios dazu. Während der Potsdamer Konferenz 1945 wohnten hier Staats- und Regierungschefs der Staaten der Anti-Hitler-Koalition. Im Haus Karl-Marx-Straße 2 residierte 1945 für zwei Wochen der amerikanische Präsident Harry S. Truman. Die Villa am Johann-Strauß-Platz 11 gehörte dem Seidenfabrikanten Hans Gugenheim. Nach seiner Emigration zog Ufa-Star Brigitte Horney ein.

Villen von Winston Churchill und Konrad Adenauer

Die Villa Virchowstraße 23 wurde während des 1. Weltkrieges von Ludwig Mies van der Rohe erbaut, dem Schöpfer der Neuen Nationalgalerie am Potsdamer Platz in Berlin. 1945 wohnten hier die britischen Premiers Winston Churchill und Clement R. Attlee.



Durch die Robert-Koch-Straße gelangen wir zur Domstraße 28. Das eher bescheidene Haus gehörte dem Ufa-Regisseur Alfred Zeisler, der aus Deutschland emigrieren musste. Neue Besitzerin wurde Ufa-Star Marika Rökk. In der Rosa-Luxemburg-Straße 40 wohnte 1934/35 Konrad Adenauer.



Am Johann-Strauß-Platz 11 steht zwischen Bäumen eine hübsche Villa im Landhausstil, erbaut von Hermann Muthesius. Sie gehörte dem Seidenfabrikanten Hans Gugenheim. Nach seiner Emigration wurde Ufa-Publikumsliebling Brigitte Horney neue Besitzerin.