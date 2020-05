Strausberg: Wald- und Seen-Radtour (Tour 15 km)

Die Tour führt von Straußberg Nord durch Wälder und an Seen entlang nach Strausberg.

Route der Tour 4

Zunächst geht es über gute Waldwege, später über befestigte Straßen, teilweise werden markierte Wanderwege genutzt.



Vom S-Bahnhof Strausberg Nord führt die Tour in Richtung Wilkendorf (Golfpark). Nach kurzer Fahrt biegen wir links ab und folgen nun der Markierung »grüner Strich« zum Kinderbauernhof. Dort gibt es ein Naturkunde-Kabinett und eine bäuerliche Erlebnisstube.



Weiter geht es zur Nordspitze des Straussees. Hier halten wir uns rechts, biegen in die Wesendahler Straße ein und folgen nun der Markierung »gelber Punkt«.



Nach etwa 3 km erreichen wir die Wesendahler Mühle.



Am Fängersee entlang sind es ca. 2 km bis zur Spitzmühle. Von dort aus folgen wir dem Weg, der mit einem »blauen Strich« markiert ist, bis zur Garzauer Straße, überqueren die Straßenbahnschienen und fahren auf dem Radweg weiter bis zum S-Bahnhof Strausberg.