Schiffshebewerk Niederfinow

Das Schiffshebewerk in Niederfinow ist das älteste arbeitende Schiffshebewerk Deutschlands. Gleich daneben wird noch ein zweites gebaut, das das alte irgendwann ersetzen soll.

Die Dimension des Schiffshebewerkes in Niederfinow ist beeindruckend: Es ist 60 Meter hoch, 94 Meter lang und 27 Meter breit. Fast noch beeindruckender ist allerdings das Datum der Inbetriebnahme. Das Hebewerk wurde bereits am 21. März 1934 eingeweiht, wirkt aber durch die Stahlkonstruktion auch heute noch sehr modern und picobello in Schuss.

Besichtigungsfahrten möglich

Wer will, kann zwischen Ende März und Ende Oktober an einer Besichtigungs- und Hebefahrt durch das Schiffshebewerk teilnehmen. Das ist vor allem für Kinder spannend. Das Boot fährt vom Unterhafen in den Trog ein, wird in den Oberhafen transportiert, gewendet - und dann geht es wieder abwärts. In der Region gibt es außerdem mehrere Kanuverleihe. Die kleinen Paddelboote werden ebenfalls im Schiffshebewerk transportiert.