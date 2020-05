Der Radweg führt entlang des ehemaligen Treidelwegs am Finowkanal entlang von Liebenwalde über Eberswalde bis nach Hohensaaten.

Streckenverlauf des Oder-Havel-Radwegs

Der Oder-Havel-Radweg beginnt in Liebenwalde. Hier besteht Anschluss an den Radweg "Berlin-Kopenhagen“. Der Weg führt in östliche Richtung über Zerpenschleuse, Marienwerder und Finowfurt. Ab Finowfurt verläuft die Strecke entlang des Finowfurtkanals an insgesamt zwölf Schleusen vorbei über Eberswalde nach Niederfinow und endet in Hohensaaten. An diesem Ende des Radweges besteht eine Anbindung an den Oder-Neiße-Radweg.