Eine Panorama-Aussicht auf die Schorfheide und Ausstellungen zeitgenössischer Künstler kennzeichnen das Biorama-Projekt in Joachimsthal.

Die Aussicht ist beeindruckend: Bei entsprechendem Wetter bietet der Biorama-Aussichtsturm in Joachimsthal den Besuchern einen Rundumblick über das weitläufige Gelände des Biosphärenreservats Schorfheide bis hin nach Berlin.

Die Aussichtsplattform ist zu folgenden Zeiten und gegen ein Eintrittsgeld für Besucher zugänglich: Von Ostern bis Ende Oktober immer Donnerstag bis Sonntag und an Feiertagen von 11 bis 18 Uhr. Der Wasserturm selbst befindet sich in Privatbesitz und wird von den Eigentümern, einem Künstlerehepaar, bewohnt.

Anreise:

Der Biorama-Aussichtsturm liegt in Joachimsthal, ca. 70 Kilometer nordöstlich von Berlin.



Mit der Bahn: Mit dem Zug erreicht man Joachimsthal von Berlin aus mit Umsteigen in Eberswalde in gut einer Stunde Fahrt.



Mit dem Auto: Mit dem Auto gelangt man über die A 11 nach Joachimsthal.