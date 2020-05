Bernau: Rundtour nach Biesenthal (20 km)

Der Rundweg führt von Bernau durch intakte Natur, vorbei an einem Badesee bis nach Biesenthal mit seinen rekonstruierten Altstadthäusern.

Von Berlin nach Biesenthal: Streckenverlauf

Die Strecke (Nummer 4 auf der Karte) führt von Bernau über Ladeburg nach Lobetal und weiter über ein Naturschutzgebiet nach Biesenthal. Von dort aus dann zurück nach Bernau. Vom S-Bahnhof Bernau aus geht es der Ausschilderung des Fernradweges Berlin-Usedom folgend durch die Stadt.



An der Ampelkreuzung in der Mühlenstraße nach rechts in die Jahnstraße abbiegen und diese an der Fußgängerampel am Geschäfts- und Ärztehaus Rollbergeck überqueren. Weiter geht es dann auf dem neuen Radfernweg Berlin-Usedom bis nach Ladeburg.