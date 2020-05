Bernau: Radtour zum Gorinsee (20 km)

Vom S-Bahnhof Buch führt der Weg zum Gorinsee und durch die Bernauer Heide zurück zum S-Bahnhof Bernau.

Bademöglichkeit am Gorinsee

Der Weg dieser Tour (Nummer 2 auf der Karte) verläuft am Klinikum vorbei durch die Wiltbergstraße, bis er nach rechts in die Hobrechtsfelder Chaussee einbiegt. Durch den Bucher Forst führt er nach Hobrechtsfelde. Der Ort verdankt seinen Namen J. Hobrecht (1825-1902), der ab 1885 bis zu seinem Tode Stadtbaurat von Berlin war.



An der Stelle, wo die Hobrechtsfelder Dorfstraße auf die Wegemarkierung mit dem grünen Balken trifft, geht es nach links weiter, der Markierung folgend, die Sie bis zum Gorinsee führt. Der Gorinsee erstreckt sich hinter der Straße, die Schönwalde mit Bernau verbindet.



An der südöstlichen Seite des Gorinsees liegt die Badewiese am Campingplatz Schönwalde. Am See liegt ein etwa 2,5 Kilometer langer Wanderweg, der mit einem gelben Punkt gekennzeichnet ist. Die Wanderung geht jedoch auf dem Weg weiter, der sowohl mit einem grünen als auch einem gelben Balken markiert ist, bis sich die Wege teilen.



Ab hier folgen Sie dem Wanderweg, der mit einem gelben Balken markiert ist, durch die Bernauer Heide weiter bis zum Wanderweg mit dem roten Punkt, der in östlicher Richtung nach Bernau führt.