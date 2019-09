Wie man privat fliegt und tatsächlich Geld spart

Hier sind 8 Möglichkeiten, wie Sie tatsächlich Geld sparen können, wenn Sie privat fliegen.Dieser Punkt mag selbstverständlich sein, aber das erste, was Sie tun müssen, wenn Sie versuchen, Geld auf Privatflügen zu sparen, ist, einen Charterbroker zu wählen. Diese haben Verbindungen zu Privatjetbesitzern und Piloten aufgebaut und können Ihnen helfen, mit ihnen in Kontakt zu treten, um einen guten Preis und eine gute Verfügbarkeit zu erhalten. Suchen Sie nach jemandem mit einem vertrauenswürdigen Ruf in Ihrer Nähe, und achten Sie darauf, dass Sie seine Bewertungen überprüfen.Wie bei kommerziellen Flügen wird das Reisen an den wichtigsten Reisetagen (z.B. zu lokalen Festivals und Feiertagen) immer eine teurere Option sein. Das ist einfach das Gesetz von Angebot und Nachfrage und führt zu viel höheren Preisen. Wenn Sie dabei flexibel sind und Spitzenzeiten und -termine vermeiden , können Sie bessere Preise finden.Während Sie Ihre Reisepläne erst in der Nähe Ihres Abflugdatums festlegen können, sind On-Demand-Jets eine viel kostengünstigere Option. Die Preise sind niedriger, wenn die Verfügbarkeit höher ist, was bedeutet, dass Sie innerhalb von etwa vier Stunden einen guten Preis erhalten können. Es ist Zeit, spontan zu werden!Leere Streckenflüge, auch bekannt als Deadhead-Charter, sind Einwegflüge mit Privatjets, auf denen niemand gebucht ist. Das Flugzeug muss zu seinem Heimatflughafen zurückfliegen oder einen Passagier von einem anderen Ziel abholen. Wenn Ihre Reisepläne mit einem dieser leeren Streckenflüge übereinstimmen, können Sie eine Menge Geld sparen.