Fächer: Elegant durch die Hitzewelle

Der Fächer ist Klimaanlage und Modeaccessoire zugleich. Ob er aus Papier, Plastik oder Stoff besteht, ist für die optimale Kühlung gar nicht wichtig. Die richtige Technik schon.

Bei großer Sommerhitze sorgt der Fächer zuverlässig für eine angenehme Brise - und das schon für wenig Geld und mit deutlich mehr Eleganz als ein Taschenventilator jemals hergeben würde. Damit möglichst viel Luft ankommt, sollte man ihn am Dorn anfassen, so dass die bewegbare Fläche möglichst groß ist, erläutert Günter Barisch, Stifter des Deutschen Fächermuseums in Bielefeld.