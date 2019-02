Trendfarbe Beige richtig kombinieren

Nach wie vor ein Klassiker ist die Kombination mit Weiß - was im Sommer außerdem leicht und frisch wirkt. Auch Heine setzt zum Beispiel darauf. Die Schuhe bringen einen Farbtupfer ins Outfit (Hose ca. 70 Euro, Seidenbluse ca. 100 Euro, Blazer ca. 100 Euro, Sabots ca. 140 Euro).

Modeexperten vermuten, dass Beige ein Erfolg wird, weil es nach den Farbexplosionen der letzten Zeit etwas Ruhe in die Mode bringt. Einen Klecks Farbe als Beiwerk verträgt es aber gut - so kombiniert zum Beispiel Sheego by Miyabi Kawai einen beigen Trenchcoat mit einer knallroten Handtasche (Trenchcoat ca. 150 Euro, Jeans ca. 80 Euro).