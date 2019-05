Herrengürtel kaufen: Ein Leitfaden

Viele Männer tragen einen Gürtel. Doch nicht alle entscheiden sich für den richtigen. Bei der Auswahl kommt es auf die Maße und die Schuhe an - und auf den Anlass.

Beim Kauf eines Gürtels kommt es auf das richtige Maß an. Denn steht der Gürtel ab oder hängt herunter, sieht dies meist nicht stilvoll aus, erklärt Einkaufsberaterin Sonja Grau aus Ulm. Bei der Breite sollten Männer sich an der Schlaufe am Hosenbund orientieren.

Bevor Männer sich ein neues Modell kaufen, sollten sie in den Kleiderschrank schauen, für welche Hose sie einen Gürtel suchen. Damit man die Gürtel leichter kombinieren kann, rät Grau zu einer Auswahl an Modellen - mit eleganter, klassischer, sportlicher und ausgefallener Schließe sowie mit unterschiedlichen Farben wie schwarz, braun und blau sowie als ergänzend grau, cognacbraun und weiß.

Dornschnalle, Klemmschnalle oder Buckle?

Die Schließe ist ebenfalls einen genaueren Blick wert. Denn nicht jede passt zu jedem Anlass. Der Klassiker ist die Dornschnalle, die am besten zu Anzügen und zur beliebten Kombination aus Jeans, Hemd und Krawatte passt. Buckles sind die richtige Wahl, wenn der Träger ein Statement machen will oder darf. Klemm- bzw. Schiebeschnallen an Gürteln aus Stoff oder Polyester passen eher zu legerer Kleidung und in den Freizeitbereich.